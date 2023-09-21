«В меня чуть не прилетел снаряд»: военные Челнов рассказали о взаимовыручке в зоне СВО

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Военнослужащие из Набережных Челнов, находящиеся в краткосрочном отпуске, рассказали о помощи и взаимовыручке на передовой. Так, друг военнослужащего с позывным Хабиб решил пойти по контракту в зону проведения спецоперации, а он — за компанию с ним. По словам бойца, он не мог оставить своего товарища.

«Один раз в меня чуть не прилетел снаряд, чуть не убил. Второй раз я уже был с другом, и тоже почти такая же ситуация. Ну, мы вместе ушли, получается, все нормально. А так, бывало, ногу проткнет или еще что-то, тоже ему помогал, вещи таскал и все остальное», — рассказал Хабиб на встрече в исполкоме, которая состоялась накануне.

Как признаются военнослужащие, они все друг за друга горой и всегда стараются помочь сослуживцам.

Военнослужащий под позывным Мираж поделился своей историей. Он стоял на посту. Сначала был дождь, потом он превратился в снег. «Замерз, пацаны меня поменяли, мои товарищи. Свою одежду дали, чаем угостили, согрелся. Все нормально было. Встал в строй», — рассказал он о поддержке сослуживцев.

А еще бойцы выразили благодарность всем неравнодушным челнинцам, волонтерам и активистам. «Плетут сети, дождевики, нижнее белье постоянно присылают. Без них было бы, конечно, тяжеловато закрывать от дронов наше место дислокации, поэтому большое им спасибо», — отметил военнослужащий с позывным Яндекс.

О том, как бойцам приятно получать гуманитарную помощь, как проходят их будни, военнослужащие рассказали руководителю исполнительного комитета Фариду Салахову. Также военнослужащие поблагодарили за помощь их семьям.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что активистки Набережных Челнов начали вязать для военных теплые носки.