«Просьбы слышат и всегда помогают»: бойцы в отпуске встретились с руководством Челнов

Глава исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов пообщался с участниками спецоперации, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Теплая встреча за чашкой чая состоялась в молодежном центре «Шатлык», сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Военнослужащие задали интересующие вопросы и поделились историями из своей жизни, поблагодарили за помощь бойцам и их семьям.

«Не многие города, регионы помогают так, как Набережные Челны, — отметил один из военнослужащих. — Выплачивается заработная плата, оказывается помощь семьям».

Всем бойцам по традиции вручили вещмешки и утепленные резиновые сапоги-вездеходы.

В завершение встречи участники сделали общую фотографию.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что активистки Набережных Челнов начали вязать для военных теплые носки.