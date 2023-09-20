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«Просьбы слышат и всегда помогают»: бойцы в отпуске встретились с руководством Челнов
Глава исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов пообщался с участниками спецоперации, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Теплая встреча за чашкой чая состоялась в молодежном центре «Шатлык», сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Военнослужащие задали интересующие вопросы и поделились историями из своей жизни, поблагодарили за помощь бойцам и их семьям.
«Не многие города, регионы помогают так, как Набережные Челны, — отметил один из военнослужащих. — Выплачивается заработная плата, оказывается помощь семьям».
Всем бойцам по традиции вручили вещмешки и утепленные резиновые сапоги-вездеходы.
В завершение встречи участники сделали общую фотографию.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.
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Ранее «Татар-информ» сообщал, что активистки Набережных Челнов начали вязать для военных теплые носки.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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