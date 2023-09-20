Активистки Набережных Челнов начали вязать для военных теплые носки

Активистки Центрального района Набережных Челнов в преддверии зимы начали вязать для военнослужащих теплые носки. Всего за прошлый год они отправили примерно 500 пар. В каждый носок они вкладывают письмо или детский рисунок. Фото и видео появились в телеграм-канале администрации города.

Мастерицы убеждены, что это очень важно для военнослужащих — знать, что их помнят и ждут.

Пряжу женщины покупают из собственных средств, помогают неравнодушные жители. Так, глава Центрального района Эдуард Фаттахов купил пряжу, которой хватит примерно на 200 носков.

Также женщины делают пряжу сами. Председатель ТОС «38 комплекс» Федия Минхазеева научила своих коллег, как прясть. Это шерсть ее собственных овец, которых она держит в деревне. Носки они вяжут по инструкции, с высоким голенищем, чтобы было удобно надевать под берцы.

«Мы никогда не были равнодушными людьми. Вокруг нас тоже неравнодушные люди. Только все вместе можем помочь победе», — прокомментировала председатель ТОС «6 комплекс» Наталья Гордиенко.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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