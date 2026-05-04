Общество 4 мая 2026 11:27

В Менделеевском районе произошло кадровое изменение в руководстве исполкома

Фото: пресс-служба Менделеевского района&nbsp;РТ.

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил о кадровых изменениях в структуре районной администрации.

Свою работу в должности первого заместителя руководителя исполнительного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству завершает Артур Захарян.

Как отметил руководитель района, за время работы он внес значительный вклад в развитие Менделеевского района, курируя ключевые проекты в сфере строительства и ЖКХ, проявляя высокий профессионализм и ответственность при решении поставленных задач.

Артур Захарян продолжит свою деятельность в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

«Благодарим за проделанную работу и желаем успехов на новом месте», – подчеркнул Роберт Искандаров.

За вклад в развитие района Артур Захарян отмечен Благодарственным письмом главы Менделеевского муниципального района.

