В Менделеевском районе произошло кадровое изменение в руководстве исполкома

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил о кадровых изменениях в структуре районной администрации.

Свою работу в должности первого заместителя руководителя исполнительного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству завершает Артур Захарян.

Как отметил руководитель района, за время работы он внес значительный вклад в развитие Менделеевского района, курируя ключевые проекты в сфере строительства и ЖКХ, проявляя высокий профессионализм и ответственность при решении поставленных задач.

Артур Захарян продолжит свою деятельность в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

«Благодарим за проделанную работу и желаем успехов на новом месте», – подчеркнул Роберт Искандаров.

За вклад в развитие района Артур Захарян отмечен Благодарственным письмом главы Менделеевского муниципального района.