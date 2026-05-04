В Менделеевском районе назначен помощник главы по вопросам противодействия коррупции

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На должность помощника главы Менделеевского района по вопросам противодействия коррупции назначен Рустам Закиев. Нового сотрудника на деловом понедельнике представил глава района Роберт Искандаров.

Рустам Закиев родился 20 июля 1983 года в Нижнекамске. Имеет значительный опыт работы в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций. Трудовую деятельность начал в 2001 году.

В разные годы он работал в муниципальных структурах и средствах массовой информации. В 2019–2020 годах исполнял обязанности пресс-секретаря главы Тукаевского района, затем занимал должность советника главы Муслюмовского района. С 2021 по 2025 годы возглавлял филиал АО «ТАТМЕДИА».

С января текущего года Рустам Закиев работал директором Центра военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Менделеевске.

В новой должности ему предстоит курировать вопросы профилактики и противодействия коррупции в системе муниципального управления района.