Общество 4 мая 2026 09:20

В Менделеевском районе назначен помощник главы по вопросам противодействия коррупции

Фото: пресс-служба Менделеевского района&nbsp;РТ.

На должность помощника главы Менделеевского района по вопросам противодействия коррупции назначен Рустам Закиев. Нового сотрудника на деловом понедельнике представил глава района Роберт Искандаров.

Рустам Закиев родился 20 июля 1983 года в Нижнекамске. Имеет значительный опыт работы в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций. Трудовую деятельность начал в 2001 году.

В разные годы он работал в муниципальных структурах и средствах массовой информации. В 2019–2020 годах исполнял обязанности пресс-секретаря главы Тукаевского района, затем занимал должность советника главы Муслюмовского района. С 2021 по 2025 годы возглавлял филиал АО «ТАТМЕДИА».

С января текущего года Рустам Закиев работал директором Центра военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Менделеевске.

В новой должности ему предстоит курировать вопросы профилактики и противодействия коррупции в системе муниципального управления района.

