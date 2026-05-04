В Менделеевском районе представили новых руководителей

На деловом понедельнике в Менделеевском районе глава муниципалитета Роберт Искандаров представил новых руководителей.

На должность советника главы по взаимодействию с ветеранами боевых действий и патриотическому воспитанию назначен подполковник запаса Сергей Залуженко.

Сергей Залуженко родился 4 февраля 1965 года. Проходил военную службу на Дальнем Востоке, в Республике Афганистан, в пустыне Каракум, на Чукотке, а также в военных комиссариатах Республики Татарстан. С августа 2015 по февраль 2026 года он занимал должность военного комиссара Менделеевского района.

За службу и трудовые заслуги награжден государственными и ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации, государственной наградой Республики Татарстан за доблестный труд, а также медалью «За заслуги перед Менделеевским муниципальным районом Республики Татарстан».

Также руководителем Менделеевского местного отделения Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» назначена Софья Никитина.

Она родилась 3 августа 2006 года, обучается в Казанском (Приволжском) федеральном университете на юридическом факультете по направлению «Правоведение и правоохранительная деятельность». Имеет опыт работы в сфере коммуникаций, с июня прошлого года работает пресс-секретарём Менделеевского района.

Глава района пожелал новым руководителям успешной и продуктивной работы на занимаемых должностях.