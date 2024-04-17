В Менделеевском районе обновят девять дворов за 137 млн рублей

В этом году по программе «Наш двор» в Менделеевске планируется ремонт девяти территорий. Работы стартуют 22 апреля, в понедельник. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, на эти цели в муниципалитет направлено 137 млн рублей.

Благоустройство пройдет во дворах по улицам Фомина, Менделеева, Бурмистрова, Профсоюзной, Тукая, Победы. Еще один двор будет обновлен в селе Татарские Челны.

Во дворах специалисты уложат асфальт, восстановят и отремонтируют тротуары, установят фонари, малые архитектурные формы, сушилки для белья, скамейки и урны.

За три последних года в Менделеевском районе было благоустроено 43 двора на сумму 165 миллионов рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.