В Менделеевске за три дня обойдут все дома по поручению Минниханова

В Менделеевске создадут специальную комиссию, которая совершит подворовой обход всех домов района. Об этом распорядился глава Менделеевского района Радмир Беляев. Выполнить поручение, данное Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется за три дня.

Созданная комиссия должна оперативно составить график обходов. В них будут участвовать главы сельских поселений, представители МЧС и органов социальной защиты.

По данным исполнительного комитета района, пожарные извещатели установлены во всех домах многодетных семей, во время обходов будет вновь проверено их состояние.

Напомним, накануне пожар в одном из домов Тукаевского района унес жизни семи человек, в том числе четырех детей.

На утреннем совещании с правоохранительными органами Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по проведению противопожарных мероприятий. В частности, провести подворовой обход и разъяснить жителям необходимость соблюдения мер пожарной безопасности.