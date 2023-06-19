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Минниханов поручил усилить работу с населением по противопожарной безопасности
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с правоохранительными органами республики. Ему доложили о ситуации с пожарами, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Напомним, накануне пожар в одном из домов Тукаевского района унес жизни семи человек, в том числе четырех детей.
Рустам Минниханов поручил главам районе усилить работу по противопожарной безопасности, в частности организовать подворовый обход, проводить системные профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности. При этом, подчеркнул он, особое внимание важно уделить многодетным семьям.
Также Раис Татарстана поручил привлечь к профилактическим мерам МЧС, организации соцобслуживания и волонтеров.
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