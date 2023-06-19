Минниханов поручил усилить работу с населением по противопожарной безопасности

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с правоохранительными органами республики. Ему доложили о ситуации с пожарами, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Напомним, накануне пожар в одном из домов Тукаевского района унес жизни семи человек, в том числе четырех детей.

Рустам Минниханов поручил главам районе усилить работу по противопожарной безопасности, в частности организовать подворовый обход, проводить системные профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности. При этом, подчеркнул он, особое внимание важно уделить многодетным семьям.

Также Раис Татарстана поручил привлечь к профилактическим мерам МЧС, организации соцобслуживания и волонтеров.