В Менделеевске юнармейцы наладили производство для раненых бойцов СВО

Местное отделение движения «Юнармия» в Менделеевске запустило производство костылей для раненых участников специальной военной операции. Школьники конструируют и изготавливают деревянные заготовки, занимаясь этим в основном на уроках технологии. За неделю удается собрать две-три пары, всего уже произведено десять пар.

Инициатором проекта стала волонтерская группа «Мы вместе», которая организует сбор помощи для зоны СВО в Менделеевском районе. Под руководством начальника местного отделения «Юнармии» Виктора Зеленцова учащиеся освоили процесс изготовления костылей.

«Юнармейцы шаг за шагом учатся самостоятельно собирать костыли. Так они получают полезный навык и становятся причастными к благому делу. Спасибо», – заявил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, 3 марта этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.