В Менделеевске возобновил работу волонтерский штаб «Тепло из дома»

В Менделеевске возобновил работу волонтерский штаб движения «Тепло из дома», пострадавший летом этого года в результате пожара. После возгорания помещение стало непригодным для работы, было утрачено оборудование. Однако уже в кратчайшие сроки благодаря поддержке исполкома района, помощи добровольцев и неравнодушных организаций штаб удалось восстановить.

Теперь в обновленном помещении – тепло, светло и уютно. Установлены новые стеллажи и оборудование для фасовки сухих супов, аптечек и посылок. Работа ведется активно: волонтеры плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, комплектуют индивидуальные заказы для бойцов.

Движение «Тепло из дома» было создано в 2022 году с началом частичной мобилизации. Его инициаторами стали активисты при поддержке объединения «Своих не бросаем» и Татьяны Жуйковой. С 2024 года штаб располагается в здании исполкома Мунайкинского сельского поселения. Сейчас в объединении 26 человек, и возглавляет его Лейсан Манина – супруга мобилизованного бойца, мама двоих детей.

Накануне официального открытия обновлённый штаб посетил боец с позывным Космос – он оставил памятную надпись на стене и подарил волонтёрам боевые шевроны.

Открывая штаб, руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров поблагодарил участников движения за их самоотверженный труд.

«Посылки, которые вы собираете, по-настоящему важны для наших бойцов. Они несут тепло, заботу и веру. Это поддержка, которую ощущают там, на передовой. А мы, здесь, сделаем все возможное, чтобы помогать им и дальше. Ждём наших ребят домой. Победа будет за нами», – сказал он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.