В Менделеевске участники Великой Отечественной войны и СВО провели совместный ифтар

В Менделеевске состоялся большой ифтар, на который собрались ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, представители духовенства и власти. О мероприятии рассказал глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев на деловом понедельнике.

«В месяц Рамадан принято собираться за одним столом, делить трапезу с близкими, друзьями и соратниками. Уже третий год мы поддерживаем эту традицию, и каждая встреча становится по-настоящему теплой и значимой», –заявил Беляев.

На ифтаре прозвучали проповеди, слова благодарности старшему поколению, а также пожелания мира и благополучия. Глава района выразил признательность имам-мухтасибу Менделеевского района Иреку хазрату Нуриеву за его активное участие в общественной жизни и инициативу по организации подобных встреч.

Среди почетных гостей мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев, участники СВО, а также представители власти: главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Раиль Гумеров, руководитель исполкома Тукаевского района РТ Камиль Назмиев, глава удмуртского города Можга Эрик Уразов и другие.

«Благодарю всех, кто разделил с нами эту трапезу, несмотря на дальнюю дорогу. Пусть месяц Рамадан и Великий пост принесут всем добро, гармонию и мир», – добавил Беляев.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что к тому моменту из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.