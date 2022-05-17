В Менделеевске стартовали работы по установке сухого фонтана на «Ушковских островах»

В Менделеевске начались работы по установке сухого фонтана в парке «Ушковские острова», объект будет возведен за счет градообразующего предприятия АО «Аммоний». Затраты на установку составят 9,2 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

«Открытие запланировано на конец июля», — сообщила собеседница агентства.

Фонтан будет установлен напротив большой детской горки в центре парка. Предполагается, что объект станет любимым местом семейного отдыха, которое с удовольствием будут посещать жители города и района.

Ранее руководитель района Радмир Беляев рассказывал, что в этом же парке планируется открыть семейное кафе и привлечь частных инвесторов. Также на «Ушковских островах» появится сеть велодорожек.

«Большое желание сделать так, чтобы можно было прийти с семьей в парк, посмотреть музей, погулять, отдохнуть, покататься на роликах, коньках. Развивая зоны велодорожек и зоны отдыха, хочется, чтобы все эти общественные пространства были полны жителями и гостями нашего города», — комментировал планы развития общественной территории Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе «Наш двор» зайдет на 33 территории многоквартирных домов.