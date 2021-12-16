«Меня удивила недооцененность Менделеевска, — это история промышленности великой страны»

О стратегии развития Менделеевского района, планах по строительству набережных зон и порта, а также о подборе кадров в свою команду рассказал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Радмир Беляев: «Чтобы привлечь любые средства, нужно иметь цель. Когда ставишь правильные цели, и ресурсы находятся» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Стратегия — это сохранение и удержание молодежи на нашей территории»

— Радмир Ильдарович, мы внимательно следим за тем, какие вы первые шаги делаете на посту руководителя Менделеевского района. Интерес к этому событию очень большой: смена руководства в одном из значимых промышленных городов республики. С чем вы пришли? Мы знаем, что вы готовите стратегию. Каковы ее основные тезисы?

— Менделеевск является экономически развитой территорией в Закамье. И ценность нашей территории заключается в том, что исторически здесь было сложено развитие химического комбината. В свое время его основал купец Ушков, который был основополагателем данного комбината. И вообще, в целом в то время в стране и Европе как раз начинало формироваться понятие «большая и малая химия». В Менделеевске несколько дней работал сам Менделеев, Пастернак. Это сильные личности, которые оставили свой след в формировании будущего данной территории. Отрадно, что уже химзавод имени Карпова продолжает свою работу, а также что крупная, федерального уровня компания — АО «Аммоний» — динамично развивается на территории Менделеевска, где на сегодняшний день флагманом является развитие экономики территории градообразующего предприятия.

Понимая это, есть большое желание реализовать стратегию, связанную в первую очередь с сохранением и развитием нашей молодежи, преобразованием архитектурного внешнего облика Менделеевска, изменением настроения людей и отношения к своей территории. Стратегия включает и развитие социально-экономического направления — расширение свободной экономической зоны «Алабуга», строительство второй очереди АО «Аммоний», глубокую модернизацию химического комбината, который также является градообразующим предприятием.

«Географически и логистически город находится в уникальном месте. Мы граничим с Удмуртией, мимо нас проходит трасса М7 в сторону Ижевска и в сторону Москвы — Уфы» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В общем, стратегия включает все сферы деятельности, но основа — это сохранение и удержание молодежи на нашей территории, чтобы жители могли здесь достойно жить, гордиться своим городом и районом.

В Закамье Менделеевск играет огромную роль. Географически и логистически город находится в уникальном месте. На нашей территории есть земля, вода — один из широких разливов реки Камы, на той стороне реки — Тукаевской район, на этой — Икское Устье и санаторий «Ижминводы». Мы граничим с Удмуртией, мимо нас проходит трасса М7 в сторону Ижевска и в сторону Москвы — Уфы. Также мы находимся рядом с крупными промышленными центрами — Набережными Челнами, Елабугой и до Казани всего лишь два часа. При этом квадратный метр жилья в Менделеевске стоит намного дешевле, чем в тех же Набережных Челнах.

«Должен быть хороший ресурсный центр, связанный с градообразующими предприятиями»

— Придя в город, вы встречались с руководителями, населением. Какие основные наблюдения? Что вас удивило в Менделеевске? На что нужно обратить внимание?

— Меня удивила недооцененность территории Менделеевска, — это история промышленности нашей великой страны. Сейчас мы планируем с министром культуры Ирадой Аюповой провести стратегическую сессию на следующий год, разработать концепцию и приступить к капитальному ремонту музея Ушковых.

«Планируем с министром культуры Ирадой Аюповой провести стратегическую сессию на следующий год, разработать концепцию и приступить к капитальному ремонту музея Ушковых» Фото: архив ИЦ «Менделеевск» / ИА «Татар-информ»

Второй момент — у нас достаточно много вахтовиков. Имея в Менделеевске такой завод, как «Аммоний», ТОСЭР, создаваемые промплощадки, я считаю, что нужно здесь создавать рабочие места и приумножать население, а не получать отток из года в год, когда молодежь уезжает.

Одна из причин — отсутствие колледжа. Когда учишься в 9-м или 11-м классе, начинаешь определяться, куда пойти дальше. Если хочешь остаться в городе, должно быть предложение в плане учебы. Как минимум на 30 тыс. населения должен быть хороший ресурсный разноотраслевой центр, связанный с градообразующими предприятиями. У нас его нет. И молодежь вынуждена уезжать, чтобы продолжить образование, — в соседний Нижнекамск, Набережные Челны.

Конкуренция за кадры огромная. Никто не отпускает специалистов. Мы, работая в Нижнекамске, активно занимались привлечением персонала со всего Закамья. Так что колледж обязательно должен быть — это база. Ну и в целом реформа по системе образования — детские сады, школы, гимназия, лицей, олимпиады по химии — все входит в нашу стратегию.

«Имея в Менделеевске такой завод, как «Аммоний», ТОСЭР, создаваемые промплощадки, я считаю, что нужно здесь создавать рабочие места и приумножать население» Фото: архив ИЦ «Менделеевск» / ИА «Татар-информ»

«Чтобы скверы были полны людей, а на берегу Камы появился порт»

— Помимо отсутствия учебного заведения какие еще болевые точки в Менделеевском районе вы можете назвать на сегодняшний день?

— Это сфера жилищно-коммунального хозяйства, у нас есть вопросы по воде. Исторически сложилась такая ситуация, что оператором является «Газпром теплоэнерго» — они обслуживают тепло, а магистральные сети и водоснабжение, которые сейчас также находятся на балансе у этой компании, они хотят передать в другие руки, так как это не их профильный актив. Эта история тянется уже шесть лет, водоснабжение остается без должного внимания. При этом необходимо проводить модернизацию, улучшать качество воды, заниматься удовлетворенностью населения. Этот вопрос у нас сейчас в приоритете. Поэтому сейчас при поддержке Республики Татарстан будем создавать муниципальное предприятие «Водоканал», которое займется водоснабжением. А за «Газпром теплоэнерго» утвердим план модернизации и будем заниматься дальнейшим развитием теплоснабжения на территории города.

Также один из главных вопросов от жителей был связан с транспортом. Подвижной состав включал два автобуса, они были 2013 года выпуска и обслуживали пригород и город. Интервал составлял и два, и три часа, в зависимости от погодных условий плюс плохое техническое состояние. Маршруты были не узаконены, не работали социальные карты.

Подойдя к этому вопросу, мы провели глубокий анализ, совместно с Минтрансом РТ узаконили все маршруты, привлекли перевозчика — компанию «Альбатрос». На сегодняшний день у нас в городе работают три единицы автобусов, один из них средней вместимости с доступной средой. Вся техника 2019 года. Систематизирован интервал, в резерве есть еще один автобус на случай поломки. Сейчас делаем Яндекс-карту, в первом квартале 2022 года планируем установить информационные табло, где будет прописываться время прибытия автобуса. На данный момент пассажиропоток в городе 300 человек, потенциал — 1,5–2 тыс. человек.

«Есть вопросы, связанные с содержанием жилого фонда, дворовыми территориями» Фото: «Менделеевские новости»

Помимо этого, есть вопросы, связанные с содержанием жилого фонда, дворовыми территориями. По программе «Наш двор» мы поставили задачу вовлекать население в обслуживание территории. Можно сделать двор замечательным благодаря президентской программе, но и мы должны сделать так, чтобы после ремонта территория расцветала — появлялись цветники и озеленение, чтобы двор жил по-новому, организовывались событийные мероприятия. В 2022 году планируем отремонтировать 33 двора, сейчас идет обсуждение с жильцами этих дворов.

В будущем важно сделать дворы так, чтобы они зажили другой жизнью, чтобы соседи были дружны между собой. Каждый день, выходя на работу и приходя с работы, видишь свой двор, соседей, и от этого зависит настроение людей.

Следующий момент, которой хочется развивать, — это парк семьи. У нас есть парк «Ушковские острова», который был выполнен в два этапа. Сейчас вместе с «Аммонием» реализуем проект по велодорожкам. В этом году первый этап велодорожек был завершен в сквере «Аммоний», где появилась чешская площадка. Во второй и третий этап велодорожка должна прийти к «Ушковским островам», где находится музей. Здесь есть желание оборудовать сухой фонтан, построить семейное кафе, привлечь к этому частного инвестора. Сейчас на зиму мы заливаем каток, устанавливаем теплое помещение для проката. Большое желание сделать так, чтобы можно было прийти с семьей в парк, посмотреть музей, погулять, отдохнуть, покататься на роликах, коньках. Развивая зоны велодорожек и зоны отдыха, хочется, чтобы все эти общественные пространства были полны жителями и гостями нашего города.

«У нас есть парк «Ушковские острова», который был выполнен в два этапа» Фото: архив ИЦ «Менделеевск» / ИА «Татар-информ»

Еще один момент — находясь на берегу Камы, Менделеевск не имеет своего пляжа, лодочной станции, рыбацкой базы, хотя самые рыбацкие места — в Икском Устье. Необходимо создавать водную инфраструктуру, в том числе порт. Кама — огромный ресурс, который имеет очень большой потенциал развития водной истории.

Возвращаясь опять к теме молодежи, хочу отметить, что у нас нет круглогодичного лагеря, а потребность в отдыхе есть. Я считаю, что лагерь однозначно должен быть, чтобы дети могли отдыхать в своем городе, на своей территории. Они заслуживают этого. Чем они хуже других детей? Почему мы должны ехать в Челны? Причем потребность в отдыхе у минимум 300 детей в районе, а Набережные Челны могут принять 150. Вопрос: где должна отдыхать вторая часть детей?

Собственный лагерь позволить создавать профильные смены и заниматься идеологией молодежи. У нас есть собственный лагерь в Икском Устье, который выкупил частный предприниматель. Мы с ним договорились, он нам этот лагерь возвращает. С министром молодежи Тимуром Сулеймановым также договорились о проектировании лагеря на 2022 год. Очень рассчитываем войти в 2023 году в программу.

«У нас есть уникальная история с «Аммонием», руководство которого также заинтересовано в изменениях Менделеевского района. «Аммоний» уже начал вкладываться в социальные ресурсы» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Дизайн-код повысит узнаваемость Менделеевского района»

— Планы очень большие, но мы знаем, что бюджет района не превышает 1 млрд рублей. Где на все найти средства? Ведь необходимы серьезные вложения, чтобы осуществить все проекты?

— Чтобы привлечь любые средства, нужно иметь цель. Когда ставишь правильные цели, и ресурсы находятся. Также, обращаясь к Правительству РТ, надо иметь железные аргументы, что это будет работать. Сказать, что мы хотим создать ресурсный колледж, не просто, это должны быть железные аргументы, что колледж будет лучшим, будет выпускать специалистов и они будут конкурентоспособны.

Кроме того, у нас есть уникальная история с «Аммонием», руководство которого также заинтересовано в изменениях Менделеевского района. Стратегию мы разработаем совместно с коллегами, и «Аммоний» уже начал вкладываться в социальные ресурсы. Так, в 2021 году компания выделила 20 млн рублей на велоисторию со сквером. На следующий год эта работа будет продолжена, сейчас проектируем второй и третий этап велодвижения. Также совместно с «Аммонием» разработали и защитили дизайн-код — бренд территории Менделеевского района.

— Для чего нужен дизайн-код? Это очень обсуждаемая тема…

— Дизайн-код — это бренд территории, который включает логотип, дендроплан развития, самобытный облик, специальную одежду, сувенирную продукцию. Он будет «проскальзывать» в элементах благоустройства, на фасадах домов — то есть это глобальный бренд, который будет просматриваться практически везде и который будет узнаваем местными жителями и туристами. Дизайн-код — это настольная книга, которая связана практически со всем: это архитектурный внешний облик с продвижением на внешний рынок.

В первую очередь дизайн-код создан для поднятия статуса Менделеевска на региональном и федеральном уровне.

Работа над дизайн-кодом проводилась вместе с населением. Чтобы его утвердить, было проведено голосование среди жителей. В нем приняли участие 1800 человек, 600 из них выбрали вариант базовой Ушковской плитки.

В планах — разработать фирменную брендовую одежду с логотипом. Сначала мы оденем в нее наших юных спортсменов и тех, кто представляет город на международных соревнованиях, следующим этапом одежду будут использовать представители исполкома, а в дальнейшем хотим вывести этот бренд на реализацию — что-то наподобие «КАМАЗ-мастера».

Логотипы расположатся и на велодорожках, и на муралах, которые планируется создать на фасадах домов, и даже в новогоднем оформлении города и постановках. Это красной нитью будет проходить во всех наших мероприятиях, чтобы Менделеевск стал узнаваемым.

Возвращаясь к вопросу о плане бюджета: деньги далеко не всегда меряются только бюджетом. Когда мы будем правильно ставить цели и будем уверены в том, что достигнем результата, тогда можно воспользоваться большим количеством федеральных грантов, национальными проектами, региональными программами, спонсорскими средствами и так далее.

Например, от Фонда развития моногородов, а ныне — ВЭБ.РФ — можно получить 700 млн рублей на промышленный парк, по линии Минэкологии также реализуется огромное количество программ, по линии Министерства сельского хозяйства можно участвовать в комплексном развитии села. У нас по трем программам национальных проектов привлекалось порядка 3 млрд рублей. На следующий год по программам утверждено 1,2 млрд рублей, и эту сумму мы хотим как минимум удвоить.

«У меня задача — поднять деловую активность на селе и вывести Менделеевский район в первую десятку Татарстана» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

«В 2022 году необходимо узаконить объекты фермеров, чтобы они могли участвовать в грантах»

— А как складывается ситуация с сельским хозяйством?

— В Татарстане мы 38-е, хотим выйти на 32-е место. У меня задача — поднять деловую активность на селе и вывести Менделеевский район в первую десятку Татарстана. Сельская территория у нас небольшая, всего 8 тыс. жителей на селе при населении района в 30 тысяч. Однако при этом есть мясозабойный цех по крупному и мелкому рогатому скоту, птицеферма с чешскими породами с убойным цехом, работающее райпо и многое другое.

Одна из проблем — это генплан: в 2022 году необходимо узаконить все объекты наших фермеров, чтобы они могли участвовать в грантах, вкладывать в ресурсы, чтобы их земли и объекты не были бесхозными объектами, а также чтобы рационально распределить неиспользуемые земельные участки.

Фермеры у нас молодые, они хотят работать и продвигаться. Я думаю, мы сделаем хороший рывок.

— Радмир Ильдарович, вы говорите, что идет отток молодежи и населения. Каковы миграционные процессы?

— Миграционные процессы серьезные, это порядка минус 300 человек ежегодно. За последние пять лет население снизилось с 32,5 до 30 тыс. человек. Рождаемость в этом году показала убыль, в том числе и из-за ситуации с ковидом.

Мы разработали целую стратегию по сохранению молодежи, и этим вопросом надо реально заниматься, так как молодежь — это будущее. Необходимо, чтобы удовлетворенность молодежи была максимально исполнена: хочешь в хоккей? Пожалуйста! Хочешь в парк? Пожалуйста! Задача номер один — создать статус настроения и условия для молодежи и для ее дальнейшего развития.

«В Менделеевске не может быть два ледовых дворца: он будет один, но очень высокого уровня» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

В Менделеевске не может быть два ледовых дворца: он будет один, но очень высокого уровня. Бассейн — один, но высокого уровня. Парк — один, но тоже высокого уровня. Но в первую очередь нужны, конечно, учебные заведения.

«В первой гимназии планируем сделать первый школьный ресторан»

— Мы говорили о профильных учебных заведениях, но есть же еще средние школы, детские сады. В этой области что происходит? Строятся ли новые объекты или проходит ремонт старых?

— В 2022 году начнется строительство Тихоновской школы вместе с детским садом на 250 учеников. В первой гимназии планируем сделать первый школьный ресторан, будет реконструкция пищеблока. Также в планах на базе третьей школы создать лицей «Аммония» с глубокой модернизацией — как раз в связке для колледжа. Мы хотим полностью реформировать систему образования в Менделеевском районе. Стены — это одно. Есть же еще внутренняя история — «качество» учителей, привлечение кадров. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича мы планируем строительство 5 тыс. квадратных метров арендного жилья. Проводим глубокий анализ потребности в арендном жилье врачей, учителей, всех отраслей химзавода Карпова. Дай бог, мы это осилим, и мы это осилим обязательно!

Вот, например, арендный дом «Аммония» — реализованный проект, где живут сотрудники компании, рядом благоустраивается сквер. По программе ГЖФ планируется строительство 60-квартирного дома. Также планируется строительство трех поселков — это все серьезные проекты, которые будут привлекать персонал в Менделеевск.

«Мы хотим полностью реформировать систему образования в Менделеевском районе» Фото: архив ИЦ «Менделеевск» / ИА «Татар-информ»

— Расскажите, как складывается обстановка со здравоохранением в Менделеевском районе? Испытывает ли отрасль дефицит кадров?

— Мы завершили ремонт в детской поликлинике. Стоимость составила более 100 млн рублей. Сейчас занимаемся тем, что устанавливаем томограф. У нас получился замечательный медицинский городок. В планах — ремонт пищеблока и создание инфекционного корпуса. А если совсем далеко заглядывать — в 2016 году был сделан ремонт стационара, мы хотим его освежить дополнительно.

Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 68%. Существует большой разрыв, отсутствуют узкие специалисты, но мы будем решать вопрос о привлечении специалистов за счет привлечения арендного жилья.

На сегодняшний день в Менделеевском районе вакцинировано 80% взрослого населения. Наша задача — достичь 100% показателей. Для этого работают три пункта вакцинации.

— Так как Менделеевск — город химиков, мы не можем не задать вопрос об экологии. Какая экологическая ситуация складывается? Какие есть проблемы, как они решаются?

— Ситуация стабильная. Как раз в этой сфере мы проводим анализ — этот вопрос у нас стоит на повестке. По результатам анализа мы будем вести диалог в первую очередь с химзаводом Карпова по вопросам глубокой модернизации. Это в первую очередь связано с очистными сооружениями. У «Аммония» в этом плане высокотехнологичное производство.

«Крайняя проверка Росприроднадзора прошла достаточно спокойно, острых вопросов не возникло, шумов никаких нет» Фото: © ИА «Татар-информ»

Крайняя проверка Росприроднадзора прошла достаточно спокойно, острых вопросов не возникло, шумов никаких нет. В этот вопрос надо погружаться, и мы будем погружаться.

«Никакой кадровой революции не произойдет в Менделеевском районе»

— Планы очень большие, и без команды это все сложно реализовать. На кого вы опираетесь? Из кого будете формировать ближайший круг?

— Так получилось, что мне удалось быть председателем студенческого совета в Набережных Челнах, который объединял 500 активистов. Сейчас все они «выросли», в частности Ленар Ахметов, Константин Пучкин, Евгения Сироткина, Айрат Батретдинов, — и это достаточно известные имена в Закамье. Как раз эта база позволила в будущем привлекать кадры на мои цели и задачи. Оттуда и начала формироваться определенная команда актива. После Набережных Челнов был Нижнекамск, там я познакомился с достаточно интересными людьми, затем Менделеевск, где также много интересных людей. И получилась такая смешанная команда: Челны — Нижнекамск — Менделеевск.

Подход ко всем один: задача, качество, сроки, результат. И если соответствуешь данным требованиям, то я не только буду с этими людьми в дальнейшем работать, но и буду всесторонне поддерживать. Не все меряется заработной платой: очень много человеческих отношений, поддержки, взаимовыручки.

Я всегда формирую настоящую команду. Не успел я прийти в Менделеевск, уже, наверное, человек 15 — достаточно известных и эффективных руководителей — хотели бы работать в команде. В первую очередь я смотрю на «местных». Никакой кадровой революции не произошло и не произойдет в Менделеевском районе. Мы двигаемся очень планомерно.

«Я вижу Менделеевск благоустроенным, архитектурно иным в плане ярких красок, увеличения количества общественных пространств, в котором живут позитивные жители» Фото: архив ИЦ «Менделеевск» / ИА «Татар-информ»

— Подводя итоги разговора, хотелось бы услышать, каким вы видите Менделеевск через пять лет.

— Я вижу Менделеевск благоустроенным, архитектурно иным в плане ярких красок, увеличения количества общественных пространств, в котором живут позитивные жители, верящие в свой потенциал и свое будущее.

Также вижу Менделеевск экономически развитой территорией, который может претендовать и на статус транспортно-логистической столицы Татарстана, хотя этот статус принадлежит Зеленодольску, но все же Зеленодольск — это центр электронный торговли.

Конечно же, вижу Менделеевск с продвинутым самобытным брендом, который связан с дизайн-кодом и узнаваемым не только по линии «Аммония», а по всей линии территории — на всю нашу необъятную страну.