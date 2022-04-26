В Менделеевском районе «Наш двор» зайдет на 33 территории многоквартирных домов

В Менделеевском районе программа «Наш двор» затронет 33 территории многоквартирных домов. В ходе ремонта будет освоено 93,8 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Работы начнутся в середине мая, до октября их планируют завершить. Сейчас с жителями дворов проводятся финальные встречи. Параллельно обсуждения проходят с жильцами дворовых территорий, которые планируется благоустроить в 2023 году. В прошлом году было отремонтировано 13 дворов», — уточнила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Лимит на выполнение дорожных работ составляет 75,2 млн рублей, на малые архитектурные формы будет выделено 9,3 млн рублей, на освещение — такая же сумма.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».