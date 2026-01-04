В Менделеевске семьям погибших школьников выплатят по 1 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

По решению главы Менделеевского района Роберта Искандарова каждой семье погибших школьников выплатят по 1 млн рублей. Район также взял на себя организацию прощания и похорон. Об этом «Татар-информу» сообщил глава муниципалитета.

Ранее Роберт Искандаров выразил соболезнования родным и близким погибших детей и подчеркнул, что помощь будет оказана в полном объеме.

Напомним, в Менделеевске погибли двое десятилетних детей – они провалились в колодец, расположенный рядом с несанкционированной горкой. И горка, и место для катания были несанкционированными. Колодец находился на балансе коммерческого предприятия. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Менделеевском районе проведут внеочередные проверки всех мест отдыха жителей, в том числе несанкционированных.

«Любые подобные заброшенные конструкции должны быть немедленно ликвидированы или надежно изолированы. Мы всегда держим под контролем места массового пребывания людей. В ближайшие дни проведем внеочередные проверки и мест несанкционированного катания на горках. Просим подключиться к процессу и жителей – сообщать о таких точках», – призвал руководитель Менделеевского района.

Информацию об открытых люках и колодцах принимают в городской диспетчерской по телефону 2-77-77. Сообщения принимают также о люках и колодцах, расположенных за городом и за пределами населенных пунктов.