Глава Менделеевского района РТ: Семьям погибших детей будет оказана помощь

Глава Менделеевского района РТ Роберт Искандаров выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Семьям будет оказана вся необходимая поддержка. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Горка и место для катания несанкционированные, колодец находится на балансе коммерческого предприятия.

Дал поручение проверить территорию муниципалитета. Любые подобные заброшенные конструкции должны быть немедленно ликвидированы или надежно изолированы!», – сказал глава района.

Он попросил жителей района обратить внимание на безопасность детей. Не оставлять их без присмотра и еще раз напомнить им правила безопасного поведения: «Не игнорируйте опасное поведение детей, даже чужих – сообщайте о нем в экстренные службы. Также хочу обратить внимание – если вам известно об открытых люках, колодцах, незамедлительно сообщайте в в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 2-77-77»