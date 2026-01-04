news_header_top
Происшествия 4 января 2026 15:13

Тела двоих детей обнаружили в колодце рядом со стихийной горкой в Менделеевске

Трагедия произошла сегодня, 4 января. В колодце рядом со стихийной горкой в Менделеевске обнаружены тела двоих маленьких детей.

Не исключено, что они провалились, скатившись с несанкционированной горки.

По данным пресс-службы Прокуратуры РТ, после случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, была проведена проверка органов самоуправления по фактам неустранения стихийных горок, надлежащей эксплуатации коммунальной инфраструктуры и другим.

«Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая поддержка... Дал поручение проверить территорию муниципалитета. Любые подобные заброшенные конструкции должны быть немедленно ликвидированы или надежно изолированы!», – сказал глава района Роберт Искандаров.

#менделеевск #дети
