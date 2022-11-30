В Менделеевске проект будущего пляжа вынесли на публичное обсуждение

В Менделеевске прошла встреча по обсуждению проекта концепции будущего пляжа. Он станет первым благоустроенным на территории района. На публичные слушания пригласили директоров школ, руководителей организаций и учреждений, председателей ТОС, представителей общественного и политического советов, Союза пенсионеров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Радмир Беляев.

«Архитекторы презентовали проект, участники тут же обсудили вопросы. Один из них — это спуск к пляжу, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также немаловажно, как будет использоваться территория в зимний период. Пока рассматриваем ее в качестве площадки для зимних забав — катание на тюбингах, каток и прочее», — поделился подробностями глава Менделеевского района.

Первые эскизы будущей зоны отдыха презентовали две недели назад. Проект будет реализован в ближайшие два года. Благоустроенная территория появится в районе Тихих гор. Планируется, что помимо пляжа и набережной, будут прогулочная зона, бани, кафе, волейбольная площадка, парковка для маломерных судов.

Напомним, создавать первый в Менделеевском районе благоустроенный пляж будут в несколько этапов: в первый этап вложат 70 миллионов рублей и реализуют в 2023 году. Также планируется, что проект будет заявлен на федеральный конкурс для получения дополнительного финансирования.