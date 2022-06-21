На создание пляжа в Менделеевске будет направлено 144 млн рублей

На создание будущего пляжа в Менделеевске из бюджета республики будет направлено 144 млн рублей. На разработку проектно-сметной документации в этом году выделено 4 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

«Я промониторил социальные сети, увидел, что есть ряд обращений по благоустройству пляжа. Хочу разъяснить, что в этом году при поддержке руководства Татарстана выделено 4 млн рублей на разработку проектно-сметной документации будущего пляжа. На 2023 год выделено 70 млн рублей для создания всех необходимых условий современного пляжа, на 2024 год еще 70 млн будет направлено на эти цели», — отметил руководитель Менделеевского района.

По словам Беляева, планируется сделать хорошую зону отдыха с общественным питанием и всеми необходимыми условиями безопасности. Сейчас власти города определяют земельный участок под будущий пляж.

«Однозначно, новое благоустроенное место отдыха не будет там, где сейчас находится дикий пляж, который никем не администрируется. Он небезопасен, рядом находится порт, нет дороги. У нас акватория — 23 километра, и пока нет ни одного пляжа. Мы активно решаем этот вопрос, и в следующем году он будет решен!» — заключил Радмир Беляев и призвал жителей активно участвовать в обсуждениях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе планируют оборудовать пляж и лодочную станцию.