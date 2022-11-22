Будущий пляж в Менделеевске оборудуют парковкой для маломерных судов

Представители проектной организации «Архитектурный десант» презентовали руководству Менделеевска концепцию будущего пляжа. Ее основная идея заключается в том, чтобы Тихие Горы стали для горожан местом перезагрузки и восстановления сил.

Планируется, что помимо пляжа и набережной здесь появится прогулочная зона, бани, бассейн, кафе, волейбольная площадка и парковка для маломерных судов.

На создание будущего пляжа в Менделеевске из бюджета республики будет направлено 144 млн рублей. В том числе на разработку проектно-сметной документации в этом году выделено 4 млн рублей.

Проект будет реализован в три этапа. Проектирование началось в этом году, первая очередь стартует в 2023 году, а вторая — в 2024-м. В обсуждении будущей водной зоны примут участие и жители Менделеевского района, у которых будет возможность высказать свои пожелания.

На сегодняшний день водная акватория Менделеевска составляет 23 километра, но пока здесь нет ни одного оборудованного пляжа, лодочной станции, рыбацкой базы, хотя, по словам главы района Радмира Беляева, самые рыбацкие места — в Икском Устье. Необходимо создавать водную инфраструктуру, в том числе порт, заявлял он ранее «Татар-информу».