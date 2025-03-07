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СВО 7 марта 2025 16:04

В Менделеевске поздравили жен и матерей бойцов СВО

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В Менделеевске поздравили жен и матерей бойцов СВО

В преддверии 8 Марта в Менделеевске прошла акция поддержки для семей военнослужащих. Глава района Радмир Беляев вместе с представителями администрации навестил жен и матерей бойцов СВО, чтобы выразить им благодарность и уважение.

Одной из первых теплые слова поздравлений и поддержку получила Елена Константиновна, мама Николая Садовникова, а также его супруга Надежда и дочь Ника. Николай служил по контракту и в декабре прошлого года погиб при исполнении воинского долга.

«Память о Николае будет жить вечно в наших сердцах. Забота о его близких — теперь наша обязанность. Мы должны чтить подвиг Героев и оказывать поддержку их семьям», — подчеркнул Радмир Беляев.

В ближайшие дни представители администрации продолжат навещать семьи военнослужащих. Родным бойцов передают праздничные букеты, продуктовые наборы и сертификаты на приобретение необходимых товаров.

А накануне в ДК Гассара состоялся праздничный концерт, посвященный женам, матерям и дочерям защитников Отечества. В этот день слова благодарности и признательности звучали особенно тепло, напоминая, что их сила, терпение и поддержка — бесценны.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести мероприятия к 8 Марта на высоком уровне.

Ранее Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

#СВО
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