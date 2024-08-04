В Менделеевске появится 4 новых мурала за 6 млн рублей

В Менделеевске в этом году появится 4 новых мурала, сейчас в городе ведутся подготовительные работы к их созданию. На Бурмистрова, 6 проводится утепление фасада. После этого строители будут штукатурить стену и начнется творческий процесс. Рядом с куполом «Атмосфера» появится мурал «Город будущего» в продолжении темы развития города.

Напомним, в прошлом году в Менделеевске открылось новое современное культурное и общественное пространство, которое стало символом развития города и его устремленности в будущее.

Купол возник в окружении пятиэтажек, посреди застройки прошлого века как некий символ нового века. Идея мурала — используя футуристическую форму купола, полусферу, изобразить видение города будущего.

Композиция «Пусть цветут все цветы» появится на фасаде дома №20 по ул. Фомина. Разнообразие цветов раскрывает мультикультурность района. На картине будут символически представлены своими традиционными цветами пять основных народностей, проживающих в Менделеевском районе: татары — лилия, кряшены — подсолнух с шестнадцатью лепестками желтого цвета, удмурты — италмас, лютик, русские — ромашка, марийцы — газания, цветок, который распускается только при солнечном свете. Портрет девушки символизирует мир и гармонию жителей. На изображении присутствуют и другие цветы в знак того, что Менделеевский район объединяет более 10 народностей.

Тема традиционных ценностей нашла отражение и в мурале, что появится на Тукая, 3. Вдохновением для композиции «Река из прошлого в будущее» послужили картины известного менделеевского художника Амира Мазитова. Река символизирует мост из прошлого в будущее, по которой мальчик запускает бумажные кораблики, которые представляют его мечты и устремления в светлое будущее.

Рисунок подчеркивает важность семейных ценностей.

На Химиков, 11 появится мурал, посвященный семье Ушковых, с которой началось развитие химического производства в Кокшане и Бондюге. Семья Ушковых показана в виде силуэтов, символизирующих их значимость для истории города. Они стоят в проеме двери, открытом из прошлого в настоящее, и их взгляды устремлены на современных жителей Менделеевска.

Проект реализуется при поддержке химкомплекса «Аммоний». На украшение многоквартирных домов направлено 6 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске стартовали творческие лаборатории «Пастернаковских чтений».