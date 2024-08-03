В Менделеевске стартовали творческие лаборатории «Пастернаковских чтений»

В Менделеевске стартовал творческий проект «Химия слова. Периодическая система Менделеевска». С 1 по 9 августа в культурных центрах города проходят первые встречи участников с кураторами и репетиции творческих проектов в рамках двух лабораторий. Продолжение работы ждет участников в сентябре, в канун фестиваля «Пастернаковские чтения», где результаты лабораторий будут представлены широкой публике. В пресс-службе Менделеевского района «Татар-информу» уточнили, что это за проекты.

Первая — театральная лаборатория «Весь мир — театр» открылась 1 августа. Провести ее приехали кураторы из Москвы — режиссеры и постановочная группа театра «ДаМы». Уже началась работа с представителями различных творческих коллективов Менделеевска по подготовке двух спектаклей актуальных форматов: одна постановка для уличного театра, и вторая — спектакль в формате сторителлинга.

В четверг и пятницу режиссёры театра «ДаМы», актрисы театра и кино, кураторы лаборатории Ольга Аничкова и Виктория Мустафина провели первые мастер-классы. «На первом этапе нам важно было познакомиться с командой, научить группу видеть типажи и образы. Впереди нас будет ждать постановочный процесс. Все разные, но хорошие и интересные, с ними можно «сварить очень вкусную кашу», — поделилась Виктория Мустафина.

Премьерные пока постановок театральной лаборатории «Весь мир — театр» зрители смогут увидеть в программе фестиваля «Пастернаковские чтения» в сентябре. Предполагается, что, получив новый опыт участия в постановках такого формата, участники этой лабораторий смогут применить его в дальнейшем и спектакли заживут своей жизнью.

Вторая лаборатория — инженерная под названием «Игры света». Ее проведут кураторская группа «Край» и студия «Световые объекты» из Перми. В лаборатории примут участие молодые люди — постоянные участники программ молодёжного центра «Яшьлек». Эта лаборатория стартует 6 августа. Ее участники приступают к созданию прототипов световых арт-объектов, которые в будущем украсят Менделеевск. Проект родился в прошлом году в рамках «Химии слова-2023» как инициатива работников молодежного центра.

Творческая лаборатория «Химия слова: Периодическая система Менделеевска» реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Сумма поддержки составляет около 8 млн рублей.