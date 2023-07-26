Арт-объект Татарстана может попасть в Книгу рекордов России

Купол «Атмосфера» в Менделеевске, который соорудили к фестивалю «Пастернаковские чтения», может попасть в Книгу рекордов России. Данный купол почти вдвое больше нынешнего рекордсмена страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава района Радмир Беляев.

«Мы открываем купол — это глобальный мега-проект. [Ответственные за] Книгу рекордов России вышли на нас, говорят: „Давайте установим рекорд“. Это первый такой площади круглогодичный купол. Самый большой купол в России [ныне функционирующий] купол у него — 400 кв. метров, а у нас 706 кв. метров», — сказал Беляев.

Открытие купола «Атмосфера» запланировано на 23 августа. В прилегающем парке расположится 12 различных арт-объектов, в том числе различные музыкальные инструменты.

«Купол „Атмосфера“ вместе с арт-парком, прилегающим к нему, это уникальный объект для нашего города площадью 706 квадратных метров и вместимостью 353 человека. Его стоимость 75 млн рублей. Здесь установлено современное оборудование, габариты купола 30 на 30 метров, а вес 7 тонн. Для нас это настоящая достопримечательность и она будет использоваться круглогодично», — поделился Беляев.

Напомним, с 15 по 17 сентября в Менделеевске пройдет фестиваль «Пастернаковские чтения», который в этом году стал международным. На нем ждут гостей не только из России, но также из Казахстана, Южной Кореи, Китая и других стран.