В Менделеевске подготовили транспорт для бойцов СВО

Накануне в Менделеевском районе Татарстана состоялся осмотр техники, которая будет направлена военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В мероприятии приняли участие руководитель исполкома района Роберт Искандаров и военный комиссар Сергей Залуженко.

Для передачи в полки №430 и 1232 подготовлены автомобили «Нива», «УАЗ» и три мотоцикла.

Специалисты заявили, что транспорт показал высокую надежность и устойчивость в условиях бездорожья, а также удобен для доработки под специфические боевые задачи непосредственно в зоне спецоперации.

Передача техники и другой шефской помощи состоится сегодня, 1 июля, на аллее Славы в Менделеевске, сразу после митинга, посвященного Дню ветеранов боевых действий.

Оказание поддержки военнослужащим остается важным направлением деятельности органов местного самоуправления Менделеевского района, заверили в муниципалитете.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.