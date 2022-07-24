В Менделеевске по программе «Наш двор» полностью завершены дорожные работы

В Менделеевске по президентской программе «Наш двор» полностью завершились дорожные работы. В селах же района строители только начали выполнять ремонт. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

«Общее завершение дорожных работ по району составляет 66,67%. В городе 100%, по селам только зашли с благоустройством. В городе началась установка малых архитектурных форм», — уточнила Анастасия Шишкина.

Дорожникам предстоят работы в двух дворах села Ижевка, в пяти дворах села Тихоново, по одному двору в деревнях Абалачи и Мунайка. В общей сложности в 2022 году в Менделеевском районе будет обустроено 33 двора.

Лимит на выполнение дорожных работ составляет 75,2 млн рублей, на малые архитектурные формы и установку освещения будет выделено по 9,3 млн рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году идет благоустройство 1 200 дворов за 9 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске будет реализована пилотная дворовая территория с велодорожками.