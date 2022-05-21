В Менделеевске будет реализована пилотная дворовая территория с велодорожками

В Менделеевске в этом году в рамках программы «Наш двор» будет впервые реализована пилотная дворовая территория: появятся новые архитектурные решения велодорожек, тротуарная сеть до всех точек притяжения вокруг, больше интересных малых архитектурных форм.

Об этом стало известно на открытом тренинге с командой президентской программы «Наш двор», который состоялся накануне. В программу тренинга были включены вопросы о проведении работ, отслеживании хода работ, устранении недочетов, сохранения жизни двора после программы.

«В Менделеевском районе в этом году будет благоустроено 33 двора. Это самый большой объем за время реализации программы в районе: в 2020 году было отремонтировано 10 дворов, 2021-м — 13 дворов, 2022-м — 33 двора», — отметила руководитель архитектурной группы «Двор Дозор» Фонда «Институт развития городов РТ» Вероника Ямилова.

Спикер напомнила, что цель программы «Наш двор» — отремонтировать дворы во всех многоквартирных домах Татарстана, требующих благоустройства с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ. Схемы благоустройства дворов согласовываются с жителями.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, сейчас работы ведутся в шести дворах Менделеевского района.

Помимо благоустройства дворов, в городе начались работы по обновлению общественных пространств. В рамках благоустройства проводится реконструкция площадки напротив администрации, где фонтан.

Также проводятся геологические изыскания для велодорожек. Топосъёмка необходима при составлении плана проекта и схемы работ. В этом году планируется закольцевать Менделеевск велодорожками. В следующем году дорожки будут продолжены до парка «Ушковские острова».