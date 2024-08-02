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Экономика 2 августа 2024 17:44

В Менделеевске планируют построить атомную станцию по выпуску водорода

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В Менделеевске планируют построить атомную станцию по выпуску водорода
Фото: скриншот видео

В Менделеевске может появиться первая в России атомная энерготехнологическая станция (АЭТС), которая производит водород. Об этом в Агентстве инвестиционного развития РТ рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев. Он стал гостем новой программы «Муниципальный час». Модератором выступила глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Не секрет, что мы уже полтора года взаимодействуем с компанией „Росэнергоатом“. Есть определенные подписанные соглашения, связанные с крупным инвестиционным проектом по производству водорода, первым в стране», — рассказал Беляев.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

Станция может разместиться на территории новой ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск», строительство которой запланировано на март будущего года.

По словам Беляева, концерн «Росэнергоатом» может вложить в проект 300 млрд рублей. Однако точных дат по реализации проекта пока нет.

О том, какие инициативы реализуются в районе и на что следует обратить внимание, читайте в статье: «Минуллина — Беляеву: После «Гонки героев» нужна гонка инвесторов за бизнес в Менделеевске».

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#АИР РТ #менделеевский район
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