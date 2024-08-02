Минуллина — Беляеву: После «Гонки героев» нужна гонка инвесторов за бизнес в Менделеевске

Талия Минуллина прокомментировала, что АИР часто спрашивают, почему «Алабуга» выходит в другие регионы управлять особыми экономическими зонами, а в наших муниципалитетах не реализует проекты

Фото: предоставлено АИР РТ

Ключевым проектом ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск» станет завод «Аммоний-2»

В мае 2025 года начнется создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга-Менделеевск».

«Создание особой экономической зоны в классическом ее формате, не под химпредприятие или инфраструктуру, – это очень серьезный рывок вперед. Это будет расширение ОЭЗ „Алабуга“ в нашу сторону. Площадь — 900 га. Госсовет Татарстана нам все согласовал. Рустам Нургалиевич Минниханов одобрение дал», — сказал глава района Радмир Беляев в Агентстве инвестиционного развития РТ.

Ключевым проектом на территории новой ОЭЗ станет завод «Аммоний-2» по производству аммиака и карбамида. Планируемая мощность – 1,2 и 1,7 млн тонн в год продукции соответственно. Инвестиции составят 160 млрд рублей. Ожидаемая среднегодовая выручка — 60 млрд рублей. Планируется создать 500 рабочих мест.

«Проект ключевой. Он даст серьезную динамику развития для нашего района», — отметил Беляев.

Талия Минуллина прокомментировала, что АИР часто спрашивают, почему «Алабуга» выходит в другие регионы управлять особыми экономическими зонами, а в наших муниципалитетах не реализует проекты. «Проекты ОЭЗ “Алабуга-Менделеевск” и промпарка “Этилен-600” в Нижнекамске придадут очень хороший импульс развитию предпринимательства и компетенций команды “Алабуги”», — заявила она.

Также в новой ОЭЗ может быть размещена первая в России атомная энерготехнологическая станция (АЭТС), которая производит водород.

«Не секрет, что мы уже полтора года взаимодействуем с компанией „Росэнергоатом“. Есть определенные подписанные соглашения, связанные с крупным инвестиционным проектом по производству водорода, первым в стране», — рассказал Беляев.

По его словам, концерн «Росэнергоатом» может вложить в проект 300 млрд рублей. Однако глава района не назвал конкретные даты.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

В Менделеевске впервые с 2017 года началось строительство арендных домов

Радмир Беляев рассказал об инвестиционном климате района. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году и первом квартале 2024 года составил 2,3 млрд рублей, рынок сбыта — 70 стран. В рейтинге социально-экономического развития республики район находится на 19-м месте.

Объем валового территориального продукта в текущем году составит 45,7 млрд рублей, индекс промышленного производства — 103%. По этому показателю Менделевский район входит в топ-10 районов Татарстана.

Резидентами территории опережающего развития (ТОР) Менделеевска являются 18 компаний, еще пять — на рассмотрении. Беляев также отметил, что Менделеевский район является единственным в республике, где резидентами ТОР могут стать сельхозпредприятия. Сейчас идут переговоры с инвестором из Удмуртии по строительству фермы на 400 голов крупного рогатого скота.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

Уровень безработицы в Менделеевске остается одним из самых низких в республике и составляет 0,15% (по Татарстану — 0,19%). Средняя заработная плата растет и достигла 72 тыс. рублей.

Глава подчеркнул, что у работников химических предприятий показатель заработной платы еще выше (республиканский показатель — 63,4 тыс. рублей). Средняя заработная плата на градообразующем предприятии АО «Аммоний» в этом году достигла показателя в 143 тыс. рублей.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составило 802 единицы, около 2 тыс. человек — самозанятые. 33,9% представителей МСП заняты в сфере торговли и услуг.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

За последние два года численность населения выросла на тысячу человек. В связи с этим впервые с 2017 года началось строительство двух комбинированных арендных домов на 120 квартир по программе Госжилфонда.

«Мы сейчас начинаем строительство двух арендных домов. Плюс у нас активно сейчас частники выкупают земельные участки через аукцион в районе Тихих гор на берегу Камы для строительства коммерческого жилья и ИЖС», — отметил гость программы.

Фото: Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

«Приток туристов сумасшедший»

Туристический поток в Менделеевск за год вырос с 15 до 50 тыс. человек. Талия Минуллина отметила, что приток туристов в Менделеевский район идет сумасшедшими темпами. Она уточнила, хватает ли номерного фонда в городе и будет ли он увеличен.

На сегодняшний день номерной фонд в районе составляет 100 номеров, с учетом санатория «Ижминводы» еще 300.

«Мы открыли остиницу „Тулпар“ в здании 1958 года, которое пустовало в центре города. Вложили туда более 200 млн рублей, открыли классный бутик-отель с хорошим рестораном, с шикарными номерами. Площадка сегодня раскручивается. Загрузка у отеля – 60-70%», — пояснил Радмир Беляев.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

Он отметил, что приток туристов очень сильно привязан к мероприятиям, в городе и районе в основном развит событийный туризм. На предстоящую «Гонку героев», которая пройдет 24 августа, в эту гостиницу вообще не попасть. На состязаниях ожидается не менее 7 тысяч зрителей и участников со всей страны. Однако ежедневного спроса на отель нет.

«Сказать, что сегодня у нас каждодневный спрос на гостиницу такого уровня, я не могу. Поэтому спешить с гостиницами не стоит. У нас есть порядка четырех хостелов, также есть две двухзвездочные гостиницы и плюс санаторий, на территории которого открыт глэмпинг», — сказал глава района.

Кроме того, на территории Менделеевского района ведется строительство пятизвездочного глэмпинг-парка «Белая лилия» общей стоимостью 1 млрд рублей. Проект был одобрен на инвестиционном совете под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.

Заместитель гендиректора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин в свою очередь отметил, что не стал бы отказываться от строительства новых гостиниц в Менделеевске, так как крупные события в Елабуге отражаются на загрузке гостиниц близлежащих городов.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

«Нам нужен хороший, достойный общепит»

Менделеевску нужны новые точки общепита, под эти цели власти готовы предоставить три земельных участка в центре города — на улице Октябрьская.

«Мы заинтересованы в строительстве хорошего ресторана на территории Менделеевска. Под эти цели у нас есть земельный участок, свободные помещения в центре города. Самое главное — нам нужен хороший, достойный общепит», — отметил Беляев.

Минуллина спросила, какой именно ресторан нужен — татарской кухни или другой. Мэр Менделеевска отметил, что можно и татарской, и смешанной кухни. «Самое главное — нам нужен хороший, достойный общепит, потому что мы сейчас будем строить завод „Аммоний-2“. У нас есть потребность у людей. Этот вопрос уже станет острым», — заявил Беляев.

Также Менделеевск ищет инвестора, чтобы «оживить» пустующий хлебокомбинат, расположенный на территории Ушковских островов. Стоимость объекта около 100 млн рублей.

Глава Менделеевского района пояснил, что с учетом того, что потребности Менделеевска закрывает «Челны-хлеб», завод в городе не функционирует.

«Мы ищем инвестора, кто может возобновить работу в хорошем месте — в историческом парке. Это не обязательно хлебокомбинат должен быть. Может быть кафе, ресторан, шоурум какой-нибудь, а может быть, и хлебокомбинат. Мы ищем инвестора, чтобы он выкупил эту площадку у „Челны-хлеба“ или представил в аренду», — уточнил руководитель района.

Минуллина также обратила внимание присутствующих на этот объект: «Очень хорошее здание, которое ищет нового собственника», — отметила она.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

«Сильные стороны Менделеевска — логистика, открытость и градообразующий завод»

Подводя итоги, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ обозначила сильные стороны муниципального образования, а также отметила моменты, которые стоит усилить.

«В Менделеевском районе есть возможность для бизнеса открывать гостиницы, фермы. Район в этом направлении готов помогать. Также городу нужны общепиты — 3-4 ресторана», — перечислила она.

Минуллина напомнила, что сейчас в Менделеевске реализуется интересный проект — переформатирование здания городской бани в новый инновационный проект – центр обработки данных.

Проект предполагает создание единого ситуационного центра, который будет вести мониторинг улично-дорожной сети.

Помимо этого, создается проект спа-центра «Менделеевские термы», сейчас требуется порядка 140 млн рублей на дополнительное финансирование. «Если есть интересанты, можно здесь поработать», — отметила Талия Минуллина.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

Кроме того, глава АИР РТ обратила внимание на пустующее здание вдоль трассы М7, у него привлекательное месторасположение.

«Это бывший детский сад, он уже 5 лет не функционирует. Можно по концессионному соглашению передать это здание, там порядка 1 тыс. квадратных метров. Если вы готовы этот садик реставрировать, преобразовать в какой-то интересный бизнес вдоль трассы М7 — это хорошая возможность», — посоветовала она участникам встречи.

В целом сильные стороны Менделеевска, по мнению главы АИР РТ, – это логистика, открытость власти и градообразующий завод «Аммоний».

«У вас, Радмир Ильдарович, много информации публикуется про встречи с инвесторами, какие проекты реализуются. Если многие районы в этом плане достаточно закрыты, то Менделеевск здесь хорошо себя проявляет. Однако резервы для улучшения еще есть — по муниципально-частному партнерству, по концессионным соглашениям», — заключила Минуллина.

Также руководитель АИР РТ пожелала Радмиру Беляеву после «Гонки героев» устроить гонку инвесторов. «Хотелось бы, чтобы за развитие бизнеса в Менделеевске была гонка инвесторов», — заявила Талия Минуллина.