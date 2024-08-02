Талия Минуллина о росте туризма в Менделеевске: «Приток сумасшедший»

Фото предоставлено АИР РТ

Туристический поток в Менделеевск за год вырос с 15 тыс. до 50 тысяч человек. Хватает ли номерного фонда в городе и будет ли он увеличен, глава района Радмир Беляев рассказал в АИР РТ в программе «Муниципальный час». Модератором выступила руководитель агентства Талия Минуллина. Она отметила, что приток туристов в Менделеевский район идет «сумасшедшими темпами».

Беляев уточнил, что номерной фонд в районе на сегодняшний день составляет 100 номеров, с учетом санатория «Ижминводы» еще 300.

«Мы открыли здание 1958 года, которое пустовало в центре города — гостиницу „Тулпар“. Вложили туда более 200 млн рублей, открыли классный бутик-отель с хорошим рестораном, с шикарными номерами. С двух сторон двухъярусные номера, там 14 номеров, и всем очень нравится. Эта площадка шикарная. Сегодня она раскручивается. Загрузка у него 60-70%», — пояснил Радмир Беляев.

Он отметил, что приток туристов очень сильно привязан к мероприятиям, в городе и районе в основном развит событийный туризм. На предстоящую «Гонку героев», которая пройдет 24 августа, в эту гостиницу вообще не попасть. Однако ежедневного спроса на нее нет.

«Сказать, что сегодня у нас каждодневный спрос на гостиницу такого уровня я не могу. Поэтому спешить с гостиницами не стоит. У нас есть порядка четырех хостелов, также есть две двухзвездочные гостиницы и плюс санаторий, на территории которого открыт глэмпинг со своим номерным фондом», — сказал глава района.

Кроме того, на территории Менделеевского района ведется строительство пятизвездочного глэмпинг-парка «Белая лилия» общей стоимостью 1 млрд рублей. Только на первом этапе вложено 100 млн рублей. Данный проект был одобрен на инвестиционном совете под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.

Объем инвестиций в основной капитал в Менделеевском районе составляет 2,3 млрд рублей, рынок сбыта — 70 стран. Как ранее сообщал «Татар-информ», средняя заработная плата в городе составляет 72 тыс. рублей. Также стартовало строительство двух арендных домов.