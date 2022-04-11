В Менделеевске планируется открыть швейную фабрику

На территории Менделеевского района в ближайшем времени может появиться одна из самых крупных швейных фабрик в Татарстане. Об этом в прямом эфире «Менделеевских новостей» рассказал учредитель предприятия Евгений Ивлев.

Швейную фабрику планируют разместить в здании бывшего колледжа в поселке. На предприятии будут шить спецодежду, спортивную форму, куртки, футболки и другие изделия.

Евгений Ивлев уточнил, что сейчас предприятие ведет набор сотрудников и ищет швей всех разрядов. Также фабрике необходимы закройщики, конструкторы одежды и все те, кто намерен развиваться в данном направлении.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.