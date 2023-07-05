В Менделеевске обустроят инфраструктуру в поселке для многодетных семей

В жилом микрорайоне «Моя семья» города Менделеевска, где живут многодетные семьи, идет щебенение дороги по улице Пастернака. За этот год, как ожидается, будет построено 1,7 км пути. На эти цели из республиканского бюджета выделено 9,4 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.

Работы организованы по республиканской программе «ЩПС» (щебеночно-песчаная смесь). Их завершение запланировано до конца июля.

В поселке находится более 600 участков для многодетных семей. В прошлом году благодаря республиканской программе здесь появилось 8 км дорог с щебеночно-песчаным покрытием. На инфраструктуру было направлено 95 млн рублей.

В этом году ремонт в Менделеевском районе обойдется в 223 млн рублей. На эти средства будет обновлено 19 километров дорог. Дополнительно на ремонт федеральной трассы М7 направлено 2,8 млрд рублей.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин дал поручение продумать вопрос об обеспечении участков, выдаваемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в домах многодетных семей Менделеевска проверили исправность пожарных извещателей.