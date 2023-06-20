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В домах многодетных семей Менделеевска проверили исправность пожарных извещателей
В целях проверки соблюдения пожарной безопасности в Менделеевском районе РТ проходит подомовой обход. Планируется, что он будет завершен в течение трех дней, такие сроки обозначил глава района Радмир Беляев. В первую очередь, обращают внимание на многодетные семьи, сообщают в пресс-службе Менделеевского района.
Представители МЧС, сельского поселения и органов опеки посетили семью Булатовых, где воспитываются 10 детей. В доме многодетной семьи проверили дымовые датчики, объяснили правила поведения при пожаре.
Как удалось выяснить, извещатели находятся на своих местах, в работоспособном состоянии. Кроме того, с хозяевами дома провели инструктаж. Также было показано, как снимаются извещатели, разбираются, как снимается и заменяется батарея питания, отметил дознаватель отделения надзорной деятельности по Менделеевскому району Федор Галанин.
Напомним, Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по противопожарной безопасности, в частности организовать подворовой обход, проводить системные профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности. При этом, подчеркнул он, особое внимание важно уделить многодетным семьям.
Поводом для начала проверок стала трагедия в Тукаевском районе, где при пожаре погибли 7 человек, в том числе 4 детей.
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