В домах многодетных семей Менделеевска проверили исправность пожарных извещателей

В целях проверки соблюдения пожарной безопасности в Менделеевском районе РТ проходит подомовой обход. Планируется, что он будет завершен в течение трех дней, такие сроки обозначил глава района Радмир Беляев. В первую очередь, обращают внимание на многодетные семьи, сообщают в пресс-службе Менделеевского района.

Фото: Пресс-служба Менделеевского района

Представители МЧС, сельского поселения и органов опеки посетили семью Булатовых, где воспитываются 10 детей. В доме многодетной семьи проверили дымовые датчики, объяснили правила поведения при пожаре.

Как удалось выяснить, извещатели находятся на своих местах, в работоспособном состоянии. Кроме того, с хозяевами дома провели инструктаж. Также было показано, как снимаются извещатели, разбираются, как снимается и заменяется батарея питания, отметил дознаватель отделения надзорной деятельности по Менделеевскому району Федор Галанин.

Фото: Пресс-служба Менделеевского района

Напомним, Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по противопожарной безопасности, в частности организовать подворовой обход, проводить системные профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности. При этом, подчеркнул он, особое внимание важно уделить многодетным семьям.

Поводом для начала проверок стала трагедия в Тукаевском районе, где при пожаре погибли 7 человек, в том числе 4 детей.