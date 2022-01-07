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Ру Тат
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Официальная хроника
7 января 2022  23:22

Путин поручил проработать вопрос о подведении сетей к участкам для многодетных семей

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Президент России Владимир Путин поручил проработать меры для обеспечения участков, выдаваемых многодетным, необходимой инфраструктурой. Напомним, что этот вопрос на итоговой-пресс-конференции ему задал журналист из Татарстана.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, социальной), а также о финансировании соответствующих расходов», — говорится в перечне поручений, опубликованных пресс-службой Кремля.

Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2022 года. Ответственным за его выполнение назначен Председатель Правительства Михаил Мишустин.

#поддержка многодетных семей #Владимир Путин #инфраструктура
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