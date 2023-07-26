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Культура 26 июля 2023 15:12

На международный фестиваль в Татарстане приедут Ольга Кабо и Евгений Дятлов

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На международный фестиваль в Татарстане приедут Ольга Кабо и Евгений Дятлов
Фото: скриншот презентации

На международный фестиваль «Пастернаковские чтения» в Менделеевск приедут актеры Ольга Кабо и Евгений Дятлов, поэт Влад Маленко, журналист Йосси Тавор. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

Участие в «Пастернаковских чтениях» примут не только упомянутые выше деятели культуры, но и молодые участники со своими перформативными и художественными проектами.

Кроме того, участие в фестивале подтвердили известные российские актеры, литераторы, искусствоведы, музыканты. Приедут в Менделеевск также многие российские поэты и специалисты по творчеству Бориса Пастернака.

Первый международный фестиваль «Пастернаковские чтения» состоится с 15 по 17 сентября. Он пройдет под эгидой ЮНЕСКО.

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#борис пастернак #радмир беляев
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