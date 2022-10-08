В Менделеевске появится киберклуб и завод по переработке биоотходов

В Менделеевске прошло заседание Клуба инвесторов при Совете по развитию предпринимательства и инвестициям, участники которого рассмотрели шесть проектов с инвестициями более чем на 2 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Менделеевского района РТ.

В частности, предприниматель Наиль Сулейманов займется реализацией проекта по строительству глэмпинга «Лисьи норы», а Алексей Жуйков представил инвестпроект по строительству завода для переработки биоотходов.

Расширяет свое присутствие и ООО «Окна страны», которое возглавляет Рустем Гараев. В условиях импортозамещения он запускает проект по выпуску стеклопакетов, Фаиль Адиуллин представил проект строительства элеватора. Еще одна компания предложила наладить производство подшипников.

Ильнур Габдуллин предложил создать киберклуб. Глава района Радмир Беляев убежден, что это станет большим этапом и кардинально новым направлением в развитии молодежной среды в Менделеевске.

Все проекты были одобрены Клубом инвесторов. Они будут реализованы в 2023-2024 годах на инвестиционных площадках района.

Менделеевск в 2022 году вошёл в топ-10 лучших моногородов России, среди основных критериев оценки было и состояние инвестиционного климата.