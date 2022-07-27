Челны и Менделеевск вошли в топ лучших моногородов за 2021 год

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Сразу два татарстанских города — Набережные Челны и Менделеевск — вошли в десятку лучших моногородов России по итогам 2021 года. Результаты рейтинга озвучила генеральный директор Фонда развития моногородов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева на пресс-конференции в ТАСС.

Челны стали лидером по качеству и доступности инфраструктуры, в Менделеевске отмечается высокий уровень доверия к деятельности главы города.

«Набережные Челны — №1 среди всех российских моногородов. Сегодня подвели результаты и наш город был награжден первым среди топ-10. Набережные Челны находятся в числе лидеров по качеству и доступности инфраструктуры, в городе отмечается высокий уровень экономической проактивности населения. Сегодня каждый третий резидент ТОСЭР нашей республики зарегистрирован в Набережных Челнах. Создано 6 526 новых рабочих мест», — поделился в своем Telegram-канале мэр Наиль Магдеев.

В церемонии принял участие и руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы рады, что у нас получилось выстроить доверительные отношения с жителями и предприятиями. И это работа не только нашей администрации, но и всего нашего населения. Благодарим за поддержку Фонд развития моногородов. Благодаря направленным средствам развиваются предприятия и вкладывают в развитие социальной инфраструктуры», — отметил на выступлении Беляев.

В своем Telegram-канале руководитель района поблагодарил жителей за поддержку и доверие.

«Несколько минут назад объявили результаты рейтинга ВЭБ.РФ (Фонда развития моногородов) за 2021 год. Менделеевск вошел в топ-десятку из 321 моногородов, показавших наивысшую динамику социально-экономического развития! Дорогие менделеевцы, спасибо за поддержку и доверие! Есть куда расти и в чем развиваться. Будем работать дальше еще усерднее благодаря вашей поддержке!» — обратился он к менделеевцам.

По информации Минэкономики РТ, в топ-10 лучших моногородов также вошли Тольятти Самарской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Тулун Иркутской области, Благовещенск Республики Башкортостан, Невинномысск Ставропольского края и Кировск Мурманской области.