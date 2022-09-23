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Ру Тат
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Строительство
23 сентября 2022  18:14
Эльза Кузнецова

Первый глэмпинг откроют на берегу Камы в Менделеевском районе благодаря нацпроекту

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Первый глэмпинг появится на берегу Камы в Менделеевском районе Татарстана благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Лечебное учреждение «Ижминводы» стало победителем в конкурсе на представление субсидий из бюджета для реализации общественных инициатив и получит 10 млн рублей для создания нового средства размещения.

Как сообщил «Татар-информу» замруководителя исполкома по экономике, ТОСЭР и содействии предпринимательства Ленар Ахметов, строительство туристического объекта планируют начать в этом году, а в следующем — завершить. 

Ранее Госкомитет РТ по туризму провел конкурс по предоставлению субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения. По итогам конкурса 17 предпринимателей из 10 районов республики получат выплаты на развитие туризма. Программа выделения субсидий реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Тихих Горах Менделеевска началась реконструкция купальни и родника «Святой ключ».

#глэмпинги
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