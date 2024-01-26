В Менделеевске капитально отремонтируют конную школу «Фаворит» за 27 млн рублей

Конноспортивный комплекс Менделеевского района «Фаворит» будет капитально отремонтирован. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, работы завершат до конца 2024 года.

Основное здание конюшни 1934 года постройки сейчас нуждается в обновлении. Специалисты проведут замену кровли, обновят входные группы, оборудование летнего выгула лошадей и выполнят ремонт административного здания.

Работы начнутся со сходом снега: в конце марта — начале апреля. На их проведение из республиканского бюджета выделено 27 млн рублей.

Конноспортивная школа «Фаворит» работает в районе с 2000 года, здесь культивируется троеборье, конкур, выездка.

В 2022 году воспитанники школы стали обладателями Кубка Татарстана по конкуру, регулярно становятся призерами республиканских соревнований.

Напомним, в конце прошлого года в Менделеевске открылась татарская гимназия «Мирас», а в историческом здании — гостиница «Тулпар».