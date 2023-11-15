В историческом здании Менделеевска открылась гостиница «Тулпар» за 280 млн рублей

В историческом здании в центре Менделеевска открылся первый в городе гостиничный комплекс «Тулпар». Инвестором проекта выступил глава холдинга «Тулпар», президент Союза рынков и торговых предприятий Татарстана, депутат менделеевского райсовета Наиль Сулейманов.

Реновация здания и прилегающей территории началась в 2022 году. Сумма вложений составила 280 млн рублей.

«Это событие имеет огромное значение для всего нашего района, ведь в конечном счете гостиница станет одним из ключевых элементов развития нашего туристического кластера, — отметил в приветственной речи глава района Радмир Беляев. — Наш район, несомненно, имеет огромный потенциал для развития туризма. Мы располагаемся в живописном месте, окруженном природными достопримечательностями, которые привлекают внимание множества путешественников. Однако до сих пор у нас не было достаточно удобств для проживания и отдыха туристов. Именно поэтому открытие гостиницы — это настоящий прорыв для нашего района».

В гостинице 12 номеров различной категории, в том числе номера «Свадебный» и «Двухуровневый люкс». Интерьеры отеля выполнены в теплых светлых тонах, а оборудование отвечает всем современным требованиям. Также к услугам гостей есть кафе.

Пока гостиница «Тулпар» имеет три звезды, но класс будет в перспективе повышен до четырех, а на ее территории появится SPA-комплекс и ресторан.

Как уточнили в пресс-службе Менделеевского района, первоначально здание современной гостиницы было построено как административное. В конце 1957 года в нем расположились районные комитеты КПСС и ВЛКСМ.

На сегодняшний день это старейшее здание из административных в этой части города. В феврале 1963 года Бондюжский район (до 1967 года город Менделеевск носил статус рабочего поселка Бондюжский и был центром Бондюжского района) вошел в состав Елабужского района ТАССР, Бондюжский районный комитет партии был расформирован.

На следующем этапе истории этого здания в нем располагался детский сад №5 химзавода им. Л.Я. Карпова. Территория вокруг здания была огорожена низким забором и была разделена на участки для прогулок воспитанников детсада. Это был период с 1964-го по 1983 год.

В мае 1983 года рядом с Менделеевском началось строительство Новоменделеевского химического завода. Дирекция строящегося завода расположилась в этом здании. Одновременно с возведением производственных цехов было заложено и здание заводоуправления. Со временем заводской управленческий аппарат переехал на производственную площадку за городом.

Здание вновь было отдано под учреждение управления, летом 1987 года здесь обосновался строительно-монтажный трест «Уралстройреммонтаж». Сам трест просуществовал до лета 1992 года. С 2000 года здание находилось во владении муниципального учреждения «Гостиный Двор». Затем здание пустовало семь лет. Новая трехэтажная гостиница появилась на месте бывшей.