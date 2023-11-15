Сегодня в Менделеевске открылась татарская гимназия «Мирас» — долгожданный для муниципального образования проект наконец воплощен в жизнь. Образовательное учреждение создано на базе школы №7. На эти цели из бюджета республики было направлено 89 млн рублей, а из муниципального — еще 15 млн рублей.

Реконструкция преобразила само здание. Также полностью изменилась концепция учебно-воспитательного процесса. Изначально здание было спроектировано и построено в 1987 году как детский сад, с момента строительства капитальный ремонт здесь не проводился.

Сейчас здание стало светлым, уютным и соответствующим современным стандартам.

«Сохранение языков и развитие традиций народов, проживающих в родной республике, является для нас приоритетной задачей. Основной акцент в деятельности гимназии будет сделан на воспитание и обучение подрастающего поколения в лучших традициях татарского народа с особым вниманием к возрождению и развитию исконных обычаев, национального колорита. В рамках Года национальных культур и традиций в Татарстане открытие такого центра является еще одним важным инструментом в пропаганде и популяризации татарской культуры и языка», — отметил в своей речи глава района Радмир Беляев.

Руководитель муниципального образования провел экскурсию для гостей. В церемонии также принял участие заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков народов Татарстана Марат Ахметов.

Именно Ахметов курировал создание школы на каждом этапе.

Сегодня в гимназии уже обучаются 170 детей, девять из них — первоклассники. Общая вместимость учреждения составляет 264 человека.

Открытие гимназии также дало возможность создать новые рабочие места: штат учреждения включает 20 педагогов и наставников.

Дополнительно предусмотрена работа пятничной школы, которую будет вести хазрат. В литературной школе имени Габдуллы Тукая преподавателем станет писатель, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Факиль Сафин.

В «Мирасе» также будет работать секция по национальной борьбе корэш.

«Мы призываем наших ребят, педагогов, родителей вместе с нами сохранять и преумножать то великое наследие, которое из поколения в поколение бережно передавалось нашими предками, поддерживать гимназию в образцовом порядке. Только вместе мы сможем достичь больших высот и объединиться в стремлении к формированию гармоничного и образованного общества, гордящегося своим наследием», — отметил Радмир Беляев.

Далее гости проехали в купол «Атмосфера», где новоиспеченный татарский школьный театр «Менделеев Мирасы» представил спектакль «Сугыш ярасы» — «Боль души».

Затем на форуме в «Атмосфере» вручили денежные сертификаты на сумму 150 тыс. рублей молодым педагогам города.

Инициатором проекта «Молодой воспитатель» и «Молодой учитель» выступил Радмир Беляев.

Первых премий удостоились Екатерина Ушкова, Диана Шакирова, Лия Харитонова, Виктория Ямщикова, Диана Ефимова, Инзиля Галимуллина, Аида Соловьева и Минтимер Ахметзянов.