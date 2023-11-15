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В Менделеевске открылась татарская гимназия «Мирас»
Сегодня в Менделеевске открылась татарская гимназия «Мирас» — долгожданный для муниципального образования проект наконец воплощен в жизнь. Образовательное учреждение создано на базе школы №7. На эти цели из бюджета республики было направлено 89 млн рублей, а из муниципального — еще 15 млн рублей.
Реконструкция преобразила само здание. Также полностью изменилась концепция учебно-воспитательного процесса. Изначально здание было спроектировано и построено в 1987 году как детский сад, с момента строительства капитальный ремонт здесь не проводился.
Сейчас здание стало светлым, уютным и соответствующим современным стандартам.
«Сохранение языков и развитие традиций народов, проживающих в родной республике, является для нас приоритетной задачей. Основной акцент в деятельности гимназии будет сделан на воспитание и обучение подрастающего поколения в лучших традициях татарского народа с особым вниманием к возрождению и развитию исконных обычаев, национального колорита. В рамках Года национальных культур и традиций в Татарстане открытие такого центра является еще одним важным инструментом в пропаганде и популяризации татарской культуры и языка», — отметил в своей речи глава района Радмир Беляев.
Руководитель муниципального образования провел экскурсию для гостей. В церемонии также принял участие заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков народов Татарстана Марат Ахметов.
Именно Ахметов курировал создание школы на каждом этапе.
Сегодня в гимназии уже обучаются 170 детей, девять из них — первоклассники. Общая вместимость учреждения составляет 264 человека.
Открытие гимназии также дало возможность создать новые рабочие места: штат учреждения включает 20 педагогов и наставников.
Дополнительно предусмотрена работа пятничной школы, которую будет вести хазрат. В литературной школе имени Габдуллы Тукая преподавателем станет писатель, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Факиль Сафин.
В «Мирасе» также будет работать секция по национальной борьбе корэш.
«Мы призываем наших ребят, педагогов, родителей вместе с нами сохранять и преумножать то великое наследие, которое из поколения в поколение бережно передавалось нашими предками, поддерживать гимназию в образцовом порядке. Только вместе мы сможем достичь больших высот и объединиться в стремлении к формированию гармоничного и образованного общества, гордящегося своим наследием», — отметил Радмир Беляев.
Далее гости проехали в купол «Атмосфера», где новоиспеченный татарский школьный театр «Менделеев Мирасы» представил спектакль «Сугыш ярасы» — «Боль души».
Затем на форуме в «Атмосфере» вручили денежные сертификаты на сумму 150 тыс. рублей молодым педагогам города.
Инициатором проекта «Молодой воспитатель» и «Молодой учитель» выступил Радмир Беляев.
Первых премий удостоились Екатерина Ушкова, Диана Шакирова, Лия Харитонова, Виктория Ямщикова, Диана Ефимова, Инзиля Галимуллина, Аида Соловьева и Минтимер Ахметзянов.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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