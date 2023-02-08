В Менделеевске формируют посылки на 23 Февраля для военнослужащих в зоне СВО

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевском районе РТ активно формируют посылки на 23 Февраля для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Сегодня Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Татарстану передала 20 наборов для бойцов в честь наступающего Дня защитника Отечества.

В наборы вошли тушенка, консервы, вода и другие продукты, спички, носки и медикаменты.

Активно подключились к акции и сельские поселения. Так, жители Тураевского поселения, объединившись, подготовили и привезли пять праздничных посылок. Наборы принимают в патриотическом музее РДК «Юность».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе запустили акцию «СВО и Защитники» к предстоящему Дню защитника Отечества. Каждому бойцу в зону специальной военной операции направят индивидуальные посылки.

Напомним, ранее глава района Радмир Беляев в составе делегации принял участие в доставке гуманитарной помощи землякам, участвующим в специальной военной операции. В предыдущей партии весом 2,5 тонны бойцам доставили индивидуальные посылки, тепловизоры, прицелы ночного видения.