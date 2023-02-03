Участники СВО к 23 Февраля получат индивидуальные посылки из Менделеевска

В Менделеевском районе запустили акцию «СВО и Защитники» к предстоящему Дню защитника Отечества. Каждому бойцу в зону специальной военной операции направят индивидуальные посылки.

О старте акции глава района Радмир Беляев рассказал на традиционной встрече с семьями мобилизованных. Наборы сформируют для каждого земляка, сейчас менделеевцы служат в трех полках на территориях ДНР и ЛНР. Посылки принимают в патриотическом музее РДК «Юность».

«Есть и запросы от наших бойцов. Так, солдаты, которые служат в ДНР, обратились с просьбой доставить утеплитель и проводку. Будем решать. Также сегодня мы прорабатываем вопрос обеспечения тепловизорами и приборами ночного видения батальонов „Алга“ и „Тимер“ в ЛНР и наших бойцов в составе полка в Донецком направлении», — рассказал на встрече Радмир Беляев.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, в районе также обсуждают вопрос организации отдыха для семей мобилизованных. В качестве одного из вариантов планируется выезд в Нижнекамские термы.

«Наши жители активно подключились к плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. Точек, где люди объединяются ради поддержки наших ребят, становится в районе все больше. Мы решили организовать обмен опытом между разными группами, чтобы учитывать запросы самих ребят из зоны спецоперации. Планируем начать делать сети зеленого оттенка, как просят солдаты», — поделился глава Менделеевского района.

Напомним, ранее Радмир Беляев в составе делегации принял участие в доставке гуманитарной помощи землякам, участвующим в специальной военной операции. В предыдущей партии весом 2,5 тонны доставили индивидуальные посылки, тепловизоры, прицелы ночного видения.