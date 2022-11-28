В Менделеевске дети мобилизованных станут участниками новогодней «Елки желаний»

Дети мобилизованных жителей Менделеевского района примут участие в новогодней акции «Елка желаний». Подарки для ребят приобретут и подарят заместители исполкома района, главы управлений, депутаты, руководители предприятий. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Менделеевского района РТ.

Кроме того, районный штаб по поддержке мобилизованных и членов их семей окажет дополнительную помощь призванным из запаса. Заседание штаба провел глава района Радмир Беляев, курирующий его работу. По поручению чиновника каждую семью обошли закрепленные кураторы и составили список актуальных потребностей.

По запросам семей мобилизованных решено передать солдатам дождевики, комплекты термобелья, спальники, резиновые сапоги, спецовки рабочие одноразовые. Также будут дополнительно доставлены носки, тепловые пушки, бинокли и рации. Военные получат лопаты, сидушки и наколенники. Всё необходимое будет доставлено каждому бойцу согласно запросу.

Помимо этого, Беляев поручил организовать помощь семьям из сел и деревень с доставкой и заготовкой дров.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил позицию властей республики по поводу празднования и оформления Нового года. В столице Татарстана установят столько же новогодних иллюминаций, однако средства из бюджета города тратить не будут. Руководитель республики поручил особое внимание при подготовке к новогодним мероприятиям уделить детям участников спецоперации — их по его поручению пригласят в Казанский Кремль на театрализованные представления, а также на республиканскую елку в «Татнефть Арену».