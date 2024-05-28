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В Менделеевске 1 июня откроется благоустроенный пляж
1 июня в Менделеевске откроется благоустроенный пляж — для горожан и жителей района это долгожданное событие. Впервые в поселке Тихие Горы появится благоустроенная пляжная зона с современной инфраструктурой, спортивными площадками, лежаками, раздевалками.
Как и на любом санкционированном пляже предусмотрена работа спасателей. Горожане смогут здесь проводить время с комфортом и безопасностью, практически как на курорте, отметили в администрации.
Глава Менделеевского района Радмир Беляев накануне побывал на площадке. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, здесь все почти готово.
Строители завершают работы на подъездной дороге и парковке. Водолазы очистили дно Камы от мусора. Активисты центра «Форпост» очистили берег от мусора, палок и камней. Вход в воду теперь чистый и безопасный.
1 июня на общественном пространстве запланировано праздничное мероприятие.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что следующим этапом благоустройства станет строительство концертно-смотровой площадки.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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