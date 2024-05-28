В Менделеевске 1 июня откроется благоустроенный пляж

1 июня в Менделеевске откроется благоустроенный пляж — для горожан и жителей района это долгожданное событие. Впервые в поселке Тихие Горы появится благоустроенная пляжная зона с современной инфраструктурой, спортивными площадками, лежаками, раздевалками.

Как и на любом санкционированном пляже предусмотрена работа спасателей. Горожане смогут здесь проводить время с комфортом и безопасностью, практически как на курорте, отметили в администрации.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев накануне побывал на площадке. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, здесь все почти готово.

Строители завершают работы на подъездной дороге и парковке. Водолазы очистили дно Камы от мусора. Активисты центра «Форпост» очистили берег от мусора, палок и камней. Вход в воду теперь чистый и безопасный.

1 июня на общественном пространстве запланировано праздничное мероприятие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следующим этапом благоустройства станет строительство концертно-смотровой площадки.