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Рогов заявил, что информация о взрыве в Мелитополе не подтвердилась
Информация о взрыве, прогремевшем будто бы минувшим вечером в городе Мелитополе, не получила подтверждения. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«<…> по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт не подтверждается», — написал чиновник.
Кроме того, по словам Рогова, «никто в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами также не поступал».
Ранее именно член Главного совета администрации Запорожской области первым сообщил, что около 21.18 в Мелитополе «был слышен звук взрыва».
Необходимо отметить, что ВСУ в последнее время регулярно наносят удары по различным объектам (например, в Мариуполе и Луганске), используя переданные Великобританией дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
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