В Мексике обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом

В Мексике зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом Covid-19 — инфицированный прибыл из ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гателя.

«Первым положительным случаем варианта омикрона в Мексике стал 51-летний человек из Южной Африки», — отметил Уго Лопес-Гатель.

По его словам, болезнь у мужчины протекает в легком форме, он был госпитализирован в частную больницу в Мехико, чтобы избежать заражения.

Ранее в ВОЗ сообщили, что омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 38 странах. В России пока выявленных случаев нет. Президент Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с новым штаммом коронавирусной инфекции.