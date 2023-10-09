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В мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом попала ракета ХАМАСа
В результате обстрела ХАМАСа пострадала мечеть имени Кадырова в израильском Абу-Гоше под Иерусалимом, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.
Мечеть имени своего отца, первого президента чеченской республики Ахмата Кадырова, в 2014 году открыл Рамзан Кадыров.
О раненых и пострадавших в результате удара пока неизвестно.
Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». В стране объявили военное положение.
Число погибших в Израиле составляет около 800 человек, порядка 150 человек в заложниках у ХАМАС.
Накануне власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.
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