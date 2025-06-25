В МЧС рассказали о сиренах, которые слышали жители нескольких районов Казани

В ряде районов Казани, включая Авиастроительный и Вахитовский, горожане слышали звук сирен, о чем сообщалось в социальных сетях.

По предварительной информации ГУ МЧС России по РТ, на производственных объектах, находящихся на указанных территориях, проводилась проверка запуска локальных систем оповещения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на территории республики действует режим «беспилотная опасность», объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты.